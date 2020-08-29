В России продолжает расти суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19. За минувшие 24 часа он составил 4 941 случай в 84 регионах, сообщил оперативный штаб в субботу, 29 августа.

Суточный прирост в России увеличивается третий день подряд. Накануне было 4 829 новых случаев, в четверг – 4711, в среду – 4 676.

За сутки умерли 111 россиян, выздоровели – 5 917. Всего в России зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции, 17 025 умерших и 804 383 выписанных. Лечение продолжают 163 938 пациентов.

Напомним, по состоянию на утро 29 августа в мире зафиксировано почти 25 млн случаев коронавируса. Среди них 841 486 летальных случаев и 17 303 818 случаев выздоровления.