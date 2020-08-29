За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 46 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Министерство обороны.

На лечении в медучреждениях находится 11 человек из 46 новых больных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 35 человек: 17 военнослужащих и три работника ВСУ в Киевской области, Одесская область — шесть военнослужащих и один работник ВСУ, Ровенская область — два военнослужащих, Полтавская область — два военнослужащих, Ивано-Франковская и Черкасская области по одному военнослужащему, Тернопольская и Львовская области по одному работнику ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 29 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 602 человека.

Всего за время пандемии выздоровели — 1058 человек, летальных исходов — шесть.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 701 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.