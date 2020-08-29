также в разделеОбщество
Похищение ребенка в Борисполе: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы 9
Минздрав: В Одесской области морская вода отвечает требованиям 10
На Харьковщине задержали нелегалов возле границы с РФ 11
Сегодня Украина чтит память погибших украинских военнослужащих 23
За сутки коронавирус обнаружили у 120 медиков 47
Олег Ширяев: Рекет сделал лидеров «Нацкорпуса» долларовыми миллионерами 68
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 9
В Украине новый антирекорд по числу заразившихся 84
На Донбассе продолжает сохраняться режим «тишины» 10
28 августа. Картина дня 18
СБУ разоблачила военного, который оказался бывшим боевиком 20
Боевикам группы «Телегина» вынесли приговор за нарушение обычаев войны 35
Прокурор просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы 15
КСУ счел незаконным ограничение зарплат госслужащим на время карантина 26
КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ 70
Семья Гандзюк требует 23 миллиона морального ущерба 23
Украина поднялась в европейском рейтинге по борьбе с терроризмом 17
Тунис закрыл границы для Украины 64

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 46 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Министерство обороны.

На лечении в медучреждениях находится 11 человек из 46 новых больных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 35 человек: 17 военнослужащих и три работника ВСУ в Киевской области, Одесская область — шесть военнослужащих и один работник ВСУ, Ровенская область — два военнослужащих, Полтавская область — два военнослужащих, Ивано-Франковская и Черкасская области по одному военнослужащему, Тернопольская и Львовская области по одному работнику ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 29 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 602 человека.

Всего за время пандемии выздоровели — 1058 человек, летальных исходов — шесть.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 701 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
9
Теги