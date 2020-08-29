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В пятницу вечером, 28 августа, в Минске задержали координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на информацию штаба Бабарико.

Сообщается, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы задел попутную машину, после чего транспортные средства остановились. В это время на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко.

В штабе отметили, что его местонахождение выясняет адвокат.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Минске 28 августа ОМОН снова начал задерживать протестующих. Днем ранее силовики задержали как минимум 189 человек.
ForUm

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