В столице подготовили дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Увеличивается в последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же, воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациентов», - сообщил Кличко.

По его словам, больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей. И город подготовил дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. В них есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков.

Также Кличко отметил, что городу пока хватает и медицинского персонала.

Сегодня медицинскую помощь больным COVID-19 в столице оказывают 75 врачей-инфекционистов и 510 врачей других специальностей - это те, кто непосредственно работает с такими пациентами.

Также для оказания медицинской помощи больным COVID-19 задействованы более 950 человек среднего медицинского персонала.

«Но! Если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система не справится с этим. Это показала ситуация и в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: ваше здоровье и жизнь зависят от вас и вашего сознания! Спрятать голову в песок и говорить глупости о том, что вируса не существует - это все равно, что броситься в объятия болезни. Не сложно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя – носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и не идти в места большого скопления людей. Чтобы потом не говорить, что кто-то вас не защитил и не спас», - подчеркнул Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 августа, еще у 251 жителя столицы обнаружили заболевание коронавирусом.