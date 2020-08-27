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В Киевской области из-за ухудшения эпидемической ситуации могут вернуться к ужесточению карантина. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает УНИАН.

«Часть области - уже в «оранжевой» зоне опасности распространения болезни, еще часть – в «желтой». Новых случаев 94. Заболели 5 тысяч 304 человека, выздоровели 3 тысячи 505 человек, умерли 91 человек. Медицинское наблюдение установлено за 15 тысячами 248 контактными лицами», - сказал Володин.

Председатель ОГА отметил, что «оранжевая зона будет у нас расширяться». «Скорее всего, нам придется снова принимать жесткое, сложное решение», - сказал Володин.

Василий Володин добавил, что в последнее время в Киевской области ежедневно выявляют более 90 больных COVID-19, что в 2,5 раза больше, чем в марте-апреле. «За последние сутки имеем новый антирекорд - от коронавируса умерли шесть жителей Киевщины», - сказал Володин.

Он также высказал мнение, что настоящая борьба за здоровье и жизнь людей еще впереди, ведь от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают люди разного возраста.

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.

 
ForUm

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