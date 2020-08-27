Сотрудники транспортной полиции начали доследственную проверку в связи с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, передает Интерфакс.

«Проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске», - говорится в пресс-релизе.

Полиция уже осмотрела номер в томской гостинице, где остановился Навальный, а также часть местности по его маршруту. В управлении сообщили, что следователями в ходе проверки изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение в расследовании. Также были изучены данные систем видеонаблюдения, проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

В свою очередь Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что проверка обстоятельств госпитализации Навального была инициирована сразу же после ухудшения его состояния.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили сильнодействующих или наркотических веществ в рамках этой проверки.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.