По состоянию на 27 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 604 человека, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели – 960 человек, летальных исходов – 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Киевская область – 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черниговская область - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 работник ВС Украины и Винницкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.