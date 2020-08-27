также в разделеПроисшествия
В Чернигове в туалете McDonald's изнасиловали школьницу 20
ООС: Боевики нарушили «тишину» у Марьинки 25
В Украине – 1974 случая COVID-19 за сутки, умерли 49 человек 21
Штаб: Мину, на которой подорвались бойцы ООС, сбросили с беспилотника 23
В Полтаве студент-иностранец украл авто с двумя детьми 19
На Донбассе на взрывном устройстве подорвались двое военных 23
В зоне ООС трагически погиб военный 25
«Взрыв» в Десне будут расследовать как «убийство» 51
ООС: Боевики сбросили боеприпас на украинские позиции 51
В Украине – 1658 новых случаев COVID-19 за сутки 148
Взрыв в общежитии на «Десне» унес жизнь военного, три человека ранены 44
За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили перемирие 10
В Одессе произошло двойное ДТП 32
В Карпатах заблудились 15 туристов 13
В Николаевской области фура столкнулась с легковушкой 286
В Украине могут пересмотреть критерии госпитализации больных COVID-19 29
В Украине зафиксировали 100643 случая COVID-19, за сутки - 2106 48
Боевики совершили 2 обстрела на Донбассе 21

По состоянию на 27 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет  604 человека, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели – 960 человек, летальных исходов – 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Киевская область – 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черниговская область - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 работник ВС Украины и Винницкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги