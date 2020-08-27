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В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 220 человек, 4 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

«Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - написал Кличко.

По его словам, впервые такое большое количество госпитализированных больных – 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.
ForUm

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