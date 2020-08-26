Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус Вениамин, передает Укринформ.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Российской православной церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда, Священный синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за труды.

Новым патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Таким образом, впервые Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус.

Ранее глава Белорусского экзархата Российской православной церкви митрополит Павел извинился за преждевременные поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.