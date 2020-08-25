Церковь разделила со всем народом тяготы, порожденные распространением пандемии COVID – 19.

Фото: Патриархия.ру

Как сообщает patriarchia.ru, «Послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием» принял Священный Синод РПЦ на заседании 25 августа.

«Церковь усиленно молится об окончательном избавлении людей от нашедшего в этом году вредоносного поветрия. Священный Синод призывает архиереев, клириков, монашествующих и мирян не ослабевать в этой молитве и просить Всемогущего Господа о даровании Его помощи всем, кто трудится ради преодоления постигшей мир напасти. Священным долгом православных христиан является и молитва о упокоении почивших от коронавирусной инфекции и ее последствий», - отмечается в послании.

В Синоде призвали, «размышляя о причинах посетившего нас бедствия, следует сохранять христианское трезвомыслие, осторожность и рассудительность.

Вместе с тем, «всякий возникающий в истории человечества кризис позволяет заново оценить наш привычный образ жизни и переосмыслить мотивацию наших поступков».

«Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности. События нынешнего года во многом явились свидетельством такой беспечности. Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!», – сказано в послании.

В Синоде подчеркнули, что «предпринимаемые при совершении богослужений меры предосторожности нисколько не умаляют нашу веру в действенность Промысла Божия и святость таинств Церкви и важнейшего из них — Таинства Тела и Крови Христовых».

В послании указано, что ограничение доступа мирян к участию в общественном богослужении, «побуждает всех нас вновь задуматься о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых».

«Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия. Да, совершение Божественной Евхаристии не прекращалось даже в отсутствие большей части паствы под сводами наших церквей», - подчеркнули в Священном Синоде.

В послании отметили, что трансляции богослужений онлайн и публикации текстов богослужебных чинопоследований в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания православных христиан в своих жилищах», однако «трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами».

В РПЦ считают, что предусмотренные законодательством большинства стран свобода совести и свобода вероисповедания, включая право верующих совместно участвовать в богослужениях даже в исключительных обстоятельствах должны оставаться незыблемыми.

В Синоде подчеркнули, что «использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института».

Синод напомнил, что «противоэпидемические меры должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам».

В своем послании Синод РПЦ поблагодарил архиереев, духовенство и мирян, которые «в эти непростые дни не оставивших трудов во славу Триединого Бога… за любовь к Церкви Его, к богослужению, за деятельное оказание помощи ближним».