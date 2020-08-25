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Печерский районный суд рассмотрел и удовлетворил в полном объеме ходатайство следователя ГБР и избрал подозреваемым в вымогательстве и получении почти 1 млн грн неправомерной выгоды за содействие в поставках медицинских масок для нужд Вооруженных сил Украины (ч. 4 ст. 368 УК Украина) меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Для начальника управления командования Медицинских сил ВС Украины, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины - 230 тыс. грн.

По данным следствия, эти лица получили от предпринимателя «откат» за обеспечение победы в закупке ВСУ медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер «вознаграждения» при содействии определили из расчета 1 гривня за поставку 1 маски.

Напомним, 19 августа 2020 после передачи последней части взятки из общего размера 998 тыс. грн чиновника командования Медицинских сил ВСУ вместе с сообщниками задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц.

 

В случае доказательства вины военнослужащих и гражданских лиц, им грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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