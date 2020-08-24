В Киеве по случаю Дня Независимости Украины проходит Марш защитников.

В 9:30 в столичном парке Тараса Шевченко для участия в марше собралось несколько тысяч человек, и их количество растет. Люди приехали в Киев со всех уголков Украины. Среди участников мероприятия много ветеранов, участников российско-украинской войны на Донбассе. Они разворачивают государственные флаги.

Хотя акция анонсирована как аполитичная, некоторые ее участники держат флаги определенных политических сил. На улице Владимирской возле парка движение транспорта затруднено, поскольку две полосы заняли участники марша. Организатором марша выступил Рух ветеранов Украины.

«В прошлом году, на День Независимости, ветеранско-военное сообщество вышло на Марш защитников Украины, чем уверенно вошло в историю. Произошло не только что-то невыразимо прекрасное. Состоялось рождение традиции, которая наполняет новую украинскую мифологию и идентичность», – говорится в анонсе к маршу на Facebook-странице мероприятия.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости.