У 209 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян. На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - отметил мэр Киева.

Среди заболевших 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и семь девочек от одного до 15 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет и восемь мальчиков от одного года до 11. Заболели том числе и семь медиков.

В больницы столицы попали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39, в Днепровском - 28, в Соломенском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.