По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальных, 52524 пациента выздоровели. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3624 случая;
Волынская область - 5147 случаев;
Днепропетровская область - 2005 случаев;
Донецкая область - 1237 случаев;
Житомирская область - 2864 случая;
Закарпатская область - 7026 случаев;
Запорожская область - 1377 случаев;
Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
Кировоградская область - 768 случаев;
Киев - 12023 случаи;
Киевская область - 5025 случаев;
Закрыть Львовская область - 13 253 случая;
Луганская область - 244 случая;
Николаевская область - 997 случаев;
Одесская область - 6054 случая;
Полтавская область - 663 случая;
Ривненская область - 8559 случаев;
Сумская область - 1187 случаев;
Тернопольская область - 4765 случаев;
Харьковская область - 7634 случая;
Херсонская область - 336 случаев;
Хмельницкая область - 2010 случаев;
Черновицкая область - 9167 случаев;
Черкасская область - 1297 случаев;
Черниговская область - 1520 случаев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время