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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальных, 52524 пациента выздоровели. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3624 случая;

Волынская область - 5147 случаев;

Днепропетровская область - 2005 случаев;

Донецкая область - 1237 случаев;

Житомирская область - 2864 случая;

Закарпатская область - 7026 случаев;

Запорожская область - 1377 случаев;

Ивано-Франковская область - 7975 случаев;

Кировоградская область - 768 случаев;

Киев - 12023 случаи;

Киевская область - 5025 случаев;

Закрыть Львовская область - 13 253 случая;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 997 случаев;

Одесская область - 6054 случая;

Полтавская область - 663 случая;

Ривненская область - 8559 случаев;

Сумская область - 1187 случаев;

Тернопольская область - 4765 случаев;

Харьковская область - 7634 случая;

Херсонская область - 336 случаев;

Хмельницкая область - 2010 случаев;

Черновицкая область - 9167 случаев;

Черкасская область - 1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.
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