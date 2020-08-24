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Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.

Как сообщает Укринформ, здесь глава государства обратится к украинцам с речью.

На площади выстроены представители разных родов войск.

На торжествах также присутствуют члены правительства, представители духовенства, руководители СБУ, НБУ и другие должностные лица, дипломаты.

В начале церемонии состоялось поднятие Государственного флага.

Гимн Украины исполнил украинский певец Михаил Хома (Dzidzio).

В столице ограничено движение по центральным улицам. В усиленном режиме дежурят правоохранители.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости
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