Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.
Как сообщает Укринформ, здесь глава государства обратится к украинцам с речью.
На площади выстроены представители разных родов войск.
На торжествах также присутствуют члены правительства, представители духовенства, руководители СБУ, НБУ и другие должностные лица, дипломаты.
В начале церемонии состоялось поднятие Государственного флага.
Гимн Украины исполнил украинский певец Михаил Хома (Dzidzio).
В столице ограничено движение по центральным улицам. В усиленном режиме дежурят правоохранители.
Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости.
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