В день 29-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в праздничном молебне «Молитва о мире и благословение Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во дворе Национального заповедника «София Киевская» молитвы за Украину провозгласили предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.

Духовные лидеры благодарили Бога за независимую Украину и просили покровительства и защиты ее защитников и всех, кто их поддерживает, мудрости украинскому народу и силы - руководителям государства. Молились за установление мира на украинской земле.

Камерный хор исполнил «Отче наш» и «Молитву за Украину».

Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости.