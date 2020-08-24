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В день 29-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в праздничном молебне «Молитва о мире и благословение Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во дворе Национального заповедника «София Киевская» молитвы за Украину провозгласили предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.

Духовные лидеры благодарили Бога за независимую Украину и просили покровительства и защиты ее защитников и всех, кто их поддерживает, мудрости украинскому народу и силы - руководителям государства. Молились за установление мира на украинской земле.

Камерный хор исполнил «Отче наш» и «Молитву за Украину».

Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости
ForUm

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