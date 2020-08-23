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В НАТО заверили, что не усиливают войска у границ с Беларусью. В альянсе считают заявления президента Александа Лукашенко безосновательными.

Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передает EFE.

Она отметила, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны.

«Мы занимаем строго оборонительную позицию», - подчеркнула она, добавив, что организация остается "бдительной и готова сдерживать любую агрессию для защиты союзников".

Кроме того, в НАТО призвали Минск полностью уважать основные права и свободы своих граждан.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.
ForUm

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