За прошедшие сутки в ВСУ выявили 59 новых случаев коронавируса - это рекордная отметка с начала пандемии. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 22 августа.

На данные момент в ВСУ болеют 545 человек. При этом всего с начала пандемии в составе ВСУ выздоровели 873 человека, летальных случаев - шесть. В то же время на изоляции находится 896 человек.

«Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 человека», - сказано в сообщении.

Из 59 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человека. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Напомним, что в Украине рекордный прирост COVID-19. За день в стране выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Наибольший рост заболеваемости зафиксировали в Харьковской области.