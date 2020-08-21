Президент Владимир Зеленский отмечает, что количество больных коронавирусной инфекцией в Украине за сутки пересекло отметку 2 тыс. человек, и призывает украинцев избегать массовых скоплений людей и не пренебрегать мерами безопасности, в частности ношением масок. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ на Николаевщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что COVID-19 переболели его жена и сын.

«Если дети переносят вирус более или менее нормально, то взрослые - очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые и здоровые, которые занимаются спортом. Поэтому всем желаю здоровья и всех прошу быть осторожными», - отметил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что люди в основном перестали соблюдать карантинные мероприятия.

«Никто ничего не боится. Но поверьте мне и нашей семье - никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел», - поделился Зеленский.

Глава государства отметил, что за прошедшие сутки в Украине выявлено более 2100 новых больных COVID-19.

«Мы уже на волне за две тысячи заражений. Это очень опасно», - подчеркнул он и призвал граждан соблюдать меры индивидуальной защиты и избегать скоплений.

«Сейчас все зависит от людей – ходите в масках и просто будьте осторожны. При всем уважении ко всем людям, к верующим, но в церквях, пожалуйста, осторожно. На свадьбах, пожалуйста, осторожно. Всюду, где есть большое скопление людей... Пока родной человек не заболеет, никто не понимает, насколько трудно выдержать это, насколько трудно нашей медицине», - отметил Зеленский.

Президент добавил, что рост количества больных потребует увеличения мест в инфекционных отделениях больниц.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее выписали в начале июля.