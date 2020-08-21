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В больницах столицы находятся сегодня 499 больных коронавирусом, 92 пациента – в тяжелом состоянии, 8 – под аппаратами ИВЛ. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента – в тяжелом состоянии. 8 - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлян. А больных пневмонией только прошедшие сутки госпитализировали 99. Всего в больницах таких пациентов - почти 700», - отметил Кличко.

По словам мэра, на сегодня больницы первой волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовы уже принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены медикаментами, имеют все необходимое для лечения таких пациентов оборудования.

Напомним, на сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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