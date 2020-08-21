За прошедшие сутки у 156 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусом. Шестеро из них – медики, заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Столица остается в желтой зоне эпидемиологической опасности. Количество больных в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 156 человек. На сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал он.

Среди заболевших 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет и шесть девочек от 1 года до 17. Также 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет и двое мальчиков трех и пяти лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском – 21, Днепровском – 19 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине 100 643 человек заболели COVID-19, за последние сутки – 2106.