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Сельскохозяйственные предприятия за семь месяцев текущего года сократили производство на 15,3%, тогда как личные хозяйства населения – всего на 4,2%, сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Государственная служба статистики.

Производство сельскохозяйственной продукции всеми субъектами АПК в январе-июле 2020 года сократилось на 11,2%. Выпуск растениеводческой продукции сократился на 15,7%, производство животноводческой продукции - всего на 2,5%.

Напомним, 19 августа Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых по всем категориям в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. 

Украинская зерновая ассоциация в августе сократила прогноз по сравнению с июльским на 2 млн тонн - с 38,9 млн тонн до 36,4 млн тонн. В ассоциации объясняют это слишком сухой погодой, которая наблюдается последние несколько недель по всей Украине, что негативно влияет на вегетацию и урожайность кукурузы.

В текущем маркетинговом году (июль 2020-июнь 2021 годы) экспорт пшеницы может сократится на 17% - с 20 до 17 млн тонн, такой балансовый прогноз обсуждается в Минэкономики.
ForUm

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