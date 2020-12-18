Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2020 года сократилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает УНИАН.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 15,3%, а хозяйства населения - на 6,7%.

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 14,8% (на предприятиях - сократилось на 17,9%, в хозяйствах населения - на 7,6%).

Производство животноводческой продукции в целом по Украине сократилось на 2,5% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года (на предприятиях - на 0,6%, в хозяйствах населения - на 4,4%).

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.