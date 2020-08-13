также в разделеЭкономика
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России за торговую марку 29
Украине прогнозируют дефицит и подорожание гречки 19
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% 16
Шмыгаль рассказал, как на Донбассе будут работать «свободные экономические зоны» 96
Укрзализныця восстановила остановку поездов в Луцке и Тернополе 13
Укрзализныця возобновила движение 14 пригородных поездов 35
Зеленский зарегистрировал законопроект о повышении минимальной зарплаты 18
Назначен заместитель главы Нацбанка 19
Международные резервы Украины в июле выросли на 1% 13
АМКУ изучает покупку «Мотор Сичи» без разрешения комитета 52
С начала года транзит газа через Украину сократился на 44% 15
Зеленский поручил Кабмину и СНБО изучить последствия продажи «Мотор Сичи» 310
С начала года заробитчане переслали в Украину $5,3 миллиарда 9
Нафтогаз: Отопительный сезон на Николаевщине под угрозой срыва 28
Цена золота продолжает бить рекорды 21
Энергоатом будет продавать половину электроэнергии населению по 1 копейке 43
Нафтогаз: В августе газ для населения подорожает 46
Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса 21

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ «О сельскохозяйственной кооперации», который Верховная Рада приняла 21 июля 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Закрепляются на законодательном уровне принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в частности: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учета интересов территориальной общины.

Также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, законы Украины «О фермерском хозяйстве», «О кооперации» и «О личном крестьянском хозяйстве», которым, в частности, предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

«Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий», - резюмировали в ОП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги