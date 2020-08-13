Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ «О сельскохозяйственной кооперации», который Верховная Рада приняла 21 июля 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Закрепляются на законодательном уровне принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в частности: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учета интересов территориальной общины.

Также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, законы Украины «О фермерском хозяйстве», «О кооперации» и «О личном крестьянском хозяйстве», которым, в частности, предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

«Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий», - резюмировали в ОП.