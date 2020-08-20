Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы.

Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета», - сказал Марченко.

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В тооже время Марченко подчеркивает, что в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.

«К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо», - указал глава Минфина.

«В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.

Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию», - пояснил министр.

Напомним, 19 августа Кабинет Министров назначил Андрея Павловского временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины.