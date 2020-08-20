также в разделеОбщество
ФСБ заявила о попытке СБУ выкрасть в РФ главаря боевиков Донбасса
Полиция проводит обыски в Укрзализныце 5
В ОП назвали фантастикой информацию о якобы срыве операции с «вагнеровцами» 12
В Украине установлен очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19 66
За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили перемирие 11
СБУ разоблачила крупный центр минимизации налоговых платежей 16
Украина заняла 15 место в мире по числу новых случаев COVID-19 56
Дело Гандзюк: Суд арестовал Мангера и Левина до 18 октября 9
ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил 33
19 августа. Картина дня 28
В ВР предлагают выбрать лучший эскиз большого Государственного герба Украины 30
В семи регионах увеличат число больниц для лечения COVID-19 15
Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы 22
В ФСБ заявили о задержании в Крыму якобы участника украинского добробата 24
Умер Борис Патон 52
СНБО заявили о подготовке РФ масштабной кибератаки на Украину 23
Госэкоинспекция: За незаконные рубки будут отвечать лесхозы 14
Украина в 4 раза снизила стоимость электронных виз 13

Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы.

Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета», - сказал Марченко.

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В тооже время Марченко подчеркивает, что в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.

«К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо», - указал глава Минфина.

«В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.

Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию», - пояснил министр.

Напомним, 19 августа Кабинет Министров назначил Андрея Павловского временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги