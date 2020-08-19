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Кабинет Министров назначил Андрея Павловского временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом в Telegram сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также Кабмин освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины.

Павловский занимал должность замглавы Гостаможслубы с 3 июня.  
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