С 1 августа в Украине заработает рынок газа для населения. Потребители смогут легко менять поставщиков, а поставщики — самостоятельно устанавливать наценку и отказываться от клиентов с долгами.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Украина годами обещала Международному валютному фонду либерализовать рынок поставок газа для населения. Кабмин постоянно этот вопрос откладывал, так как он слишком политизирован.
1 августа рынок наконец заработает. С этого дня Нафтогаз не будет обязан поставлять газ газсбытам, а они — населению. Кроме того, с 1 августа Кабмин не будет устанавливать наценку оптовых и розничных поставщиков.
Что касается поставок газа для теплокоммунэнерго, то как минимум до 1 мая 2021 года они по-прежнему будут получать его от Нафтогаза в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
Напомним, накануе вступил в силу Закон о «зеленой энергетике».
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