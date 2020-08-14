Увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн – это первый этап, в течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И в течение 2021 будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен», - рассказал глава государства.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

«Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей», - заявил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект о увеличении размера минимальной заработной платы.

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020 сбережения населения сократились почти на 6%.

«Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы, даже в озвученной величине, необходимо и целесообразно в этот момент», - отметил он.

Напомним, 6 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривень в месячном размере (рост на 5,86 процента).