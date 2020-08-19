В среду, 20 августа, дополнительно пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидемической опасности. Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Завтра, в четверг, дополнительно будут пересмотрены уровни эпидемической опасности, во второй половине дня, на основании количества больных за последние 14 дней», - сказал он.

«В минувший четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов у нас было 10. Сейчас, согласно статистике, которую мы имеем сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13», - добавил Ляшко.

В то же время он отметил, что динамика роста количества больных свидетельствует о том, что к 13 областями могут присоединиться другие регионы.



Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.