Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться. Будет рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, ситуация с COVID-19 улучшаться не будет.

«В конце августа - начале сентября - подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет подъем заболеваемости, связанной с этим в организованных коллективах», - сказал Рубан.

Рубан объяснил, что подъем заболеваемости также произойдет и в связи с сезонными инфекциями.

«Следующий просмотр (кода опасности. - Ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киев - сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях», - добавил он.

Он отметил, что сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

«Этого можно достичь благодаря своевременному эпидемиологическому расследованию, своевременной изоляции и проведению массового тестирования», - сказал Рубан.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 августа, у 88 жителей Киева обнаружили коронавирус.