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У 88 жителей Киева обнаружили коронавирус ща прошедшие сутки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодня в столице уже 10730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и две девочки - 11 и 14 лет. А также 34 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от пяти до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, Голосеевском – 13, Святошинском и Днепровском районов - по 11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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