Верховный суд российского региона Якутии признал законным решение суда предыдущей инстанции о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы «выгнать» президента России Владимира Путина.

Суд отказался удовлетворить жалобы защиты Габышева, сообщил проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Он добавил, что обязательно будет подана кассационная жалоба. По словам адвоката, защита заявляла, что недопустимо рассматривать как доказательство экспертизу специалистов Якутского республиканского психоневрологического диспансера, поскольку диспансер является одной из сторон по делу, которое рассматривал суд. Ходатайство суд отклонил.

На заседании присутствовал и сам Габышев. После выписки из стационара он жалуется на постоянную сонливость и вялость, отметил Прянишников.

2 июня суд в Якутии решил принудительно госпитализировать Александра Габышева и направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Инициатива поместить шамана в клинику принадлежит диспансеру.

При этом в решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает «переоценкой своей личности» и то, что он «призывал к свержению законно избранной власти».

22 июля его выписали из диспансера.

Александр Габышев в марте 2019 отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Он был доставлен в Якутск и помещен в психоневрологический диспансер. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали «узником совести» и требовали его освобождения.