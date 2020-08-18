Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская может в ближайшее время вернуться в страну из Литвы, где она находится последние недели. Об этом ообщила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, передает УНИАН.



«Но она не планировала отсюда (из Беларуси. – Ред.) выезжать. Поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», - сказала она.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа - на пике массовых протестов в связи с фальсификацией выборов 9 августа.

В штабе тогда заявили, что решение политик принял под давлением центральной власти республики, обменяв таким образом себя на освобождение из-под стражи задержанной накануне начальницы штаба Марии Мороз.

Позже стало известно, что у Тихановской был неприятный разговор с представителями Центральной избирательной комиссии и силовиками, когда она пришла с жалобой в ЦИК.