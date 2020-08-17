Следственный комитет Беларуси получил больше 600 жалоб от тех, кто получил травмы при задержании и еще около ста от травмированных уже в местах временного содержания, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Также в СК поступило 124 жалобы о применении протестующими насилия к сотрудникам правоохранительных органов и об уничтожении или повреждении служебных машин или объектов городской инфраструктуры.

Ведомство пообещало дать надлежащую правовую оценку по всем заявлениям и назначить экспертизу по фактам получения травм.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.