Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе для Донбасса, на чем настаивает Россия, практически невозможно, поскольку Верховная Рада не примет такого решения. Об этом рассказал в интервью сайту «Сегодня» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Согласно Конституции и законам Украины, как и нормам международного права, а Минские договоренности нельзя рассматривать без международных принципов и норм, и часто эти принципы и нормы провозглашены министрами иностранных дел Германии... Они определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже допустить, что Минские договоренности автономны от всего этого. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны отвечать международным нормам и принципам. Это очень важно», – сказал он.

Кравчук отметил, что Верховная Рада не поддержит изменения в Конституцию для закрепления там особого статуса для Донбасса.

«У нас есть Конституция, есть законы, которые согласовывались с международным правом. Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции («ЕС», «Голос» и «Батькивщина») не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от «Слуги народа», особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами. Конституция – это внутренний Основной документ Украины. Это практически невозможно. Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР – демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели», – сказал глава ТКГ.

Он отметил, что если Москва будет требовать от Украины сначала закрепления «формулы Штайнмайера» в законе об особом статусе и изменение украинской Конституции, то Киев будет руководствоваться международным правом.

«Дорога к миру должна достигаться в рамках норм и принципов международного права и Минских договоренностей. И тогда мы скажем: вы требуете того, что Украина не может выполнить. У нас в ВР – не солдаты, которым можно сказать «вперед», и они все идут. Если они не услышат нас, значит они не хотят нас услышать. Ну, не хотят. Поэтому нам нечего делать с ними. Мы тоже это скажем откровенно и искренне. Давайте говорить о том, что мы можем сделать. То, что тогда (в феврале 2015 года. – Ред.), к сожалению, подписали об этом статусе и изменении Конституции... Это подписывали люди, которые потеряли здравый смысл и часто они ссылаются на то, что были тяжелые времена, была агрессия, которую надо было остановить... Но подписывай то, что отвечает стратегическим национальным интересам Украины и, подчеркиваю, соответствует принципам и нормам международного права», – резюмировал Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что вместо понятия «особый статус» Донбасса Украина предлагает ввести новую формулировку – «особый режим административного управления», которая будет соответствовать украинскому законодательству.