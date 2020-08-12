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Вместо понятия «особый статус» Донбасса Украина предлагает ввести новую формулировку – «особый режим административного управления», которая будет соответствовать украинскому законодательству.

Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в программе «На самом деле: Донбасс» на телеканале «ДОМ», передает Укринформ.

«Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставиться задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально», - отметил Кравчук.

Ранее представитель ОРДЛО от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что между Киевом и Москвой на данный момент идет активное обсуждение закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», в ходе которого Россия пытается навязать свои правила, в частности заставить Украину внести изменения в Конституцию относительно «особого статуса» Донбасса.

Власти Украины исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции.

В Офисе Президента подчеркивают, что выборы на Донбассе могут пройти исключительно после получения Украиной контроля над границей, а также в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

 
ForUm

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