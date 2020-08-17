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Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системный характер, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

В частности за прошедшие сутки, 16 августа с.г., не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

По состоянию на 07:00 понедельника, 17 августа, также не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника. Соответственно, военнослужащие Вооруженных сил Украины не открывали огонь.

Сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс «СОТА», что позволяет осуществлять комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА.

Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима «тишины».

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе.
ForUm

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