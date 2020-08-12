Основную массу протестующих в Беларуси составляют безработные, заявил президент Александр Лукашенко и предложил им «по-хорошему» найти работу.

Как передает «БЕЛТА», раньше он называл протестующих наркоманами и «овечками», которые слушают зарубежных «кукловодов».

«Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», - сказал он и предостерег их от приобретения «липовых» справок о трудоустройстве.

Президент поручил органам власти исполнить это указание.

Наиважнейшими задачами в сложившейся ситуации он назвал обеспечение безопасности граждан, защиту конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

В 2017 году Лукашенко ввел налог для «тунеядцев» для граждан страны и иностранцев, не участвующих в финансировании госрасходов. В январе 2018 года после массовых протестов он отменил этот налог, но пообещал ввести для «тунеядцев» платные услуги.