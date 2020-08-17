Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские охраны, следственно-оперная группа Центрального отдела полиции и работники военной прокуратуры Николаевского гарнизона. 35-летнего хулигана, военнослужащего, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в отдел полиции. Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением огнестрельного оружия», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд изберет злоумышленнику меру пресечения.