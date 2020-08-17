также в разделеПроисшествия
В Украине зафиксировано 92820 случаев COVID-19, за сутки – 1464
ООС: Боевики не стреляют, но копают окопы 4
Неизвестные сожгли авто «Схем» 16
На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик: организован объезд по другой трассе 16
На Житомирщине горел костел 15
В медуниверситете Запорожья вспышка коронавируса 27
В Одессе перевернулась скорая помощь 20
В Карпатах погиб известный киевский хирург Юрий Яминский 51
В Украине за сутки – 1732 случая коронавируса 77
Боевики оборудуют позиции на Донбассе 27
Денисова сообщает о 4 задержанных в Беларуси украинцах 890
В Беларуси задержали еще одного украинца 28
На Донбассе подорвались двое военных, один погиб 35
В ДТП на Херсонщине погибли отец и двое сыновей 28
Во Львове от коронавируса умер водитель «скорой» 16
На Донбассе погиб разведчик 34
ООС: Боевики за сутки совершили 4 провокации 12
В Украине за сутки – 1592 случая коронавируса 18

Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские охраны, следственно-оперная группа Центрального отдела полиции и работники военной прокуратуры Николаевского гарнизона. 35-летнего хулигана, военнослужащего, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в отдел полиции. Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением огнестрельного оружия», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги