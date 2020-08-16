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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно. По его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко заявил, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве. Там, как известно, проходят военные учения натовских войск.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», - заявил он.

Он также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте.

«Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе», - заявил он.

Напомним, Лукашенко и Путин провели телефонный разговор.
ForUm

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