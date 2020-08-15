также в разделеМир
Футболист сборной Беларуси отказался играть за сборную 13
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор 15
Пентагон составляет каталог НЛО 11
Лукашенко: Кто хочет бастовать, пусть бастует, но на заводах им нечего делать 25
В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 38
Десятки тысяч пришли с активистом Тарайковским 31
Беларусь не впустила депутата Европарламента 22
Страны Балтии призвали провести в Беларуси новые выборы 26
Генсек ООН призвал стороны в Беларуси к диалогу 24
Совбез ООН не принял резолюцию по Ирану 16
Белорусский гандбольный клуб отказался продолжать тренировки из-за ситуации в стране 36
Лукашенко – силовикам: если уже человек упал и лежит, его не надо избивать 33
Лукашенко: Против Беларуси началась агрессия 131
Тысячи человек пришли к дому правительства в Минске 50
ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на итоги выборов 58
Часть Минского тракторного завода остановила работу 466
МВД Беларуси заявило, что отпустило уже более 2 тысяч человек 34
ЦИК Беларуси утвердил итоги выборов президента 30

Звезда боевиков Чак Норрис записал видеообращение к некоему «Саше ноль процентов», в котором призвал его остановиться.

Актер не указывает фамилии адресата обращения, называя его «Саша ноль процентов» и "Мистер Таракан», однако вероятно речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Чак Норрис заявил, что когда он режет лук, то плачет не он, а лук.

Он призывает «Сашу» остановиться в том, что он делает, иначе он явится в "одну из его резиденций и заставит его плакать».

В соцсетях предполагают, что видео, вероятно, из сервиса Cameo, где звезды читают текст за деньги.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги