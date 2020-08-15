Звезда боевиков Чак Норрис записал видеообращение к некоему «Саше ноль процентов», в котором призвал его остановиться.

Актер не указывает фамилии адресата обращения, называя его «Саша ноль процентов» и "Мистер Таракан», однако вероятно речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Чак Норрис заявил, что когда он режет лук, то плачет не он, а лук.

Он призывает «Сашу» остановиться в том, что он делает, иначе он явится в "одну из его резиденций и заставит его плакать».

В соцсетях предполагают, что видео, вероятно, из сервиса Cameo, где звезды читают текст за деньги.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.