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В России произвели первую партию собственной вакцины от коронавируса. Нужное для россиян количество доз будет готово через год.

Об этом сообщает российское издание РБК.

По утверждениям российской стороны, вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», - говорится в сообщении.

Вакцина получила рыночное название "Спутник-V". Она предназначена для введения внутримышечно. Препарат представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.

По словам главы центра им. Гамалеи, нужное количество вакцин только для россиян будет готово через год.

Как сообщал ForUm, 11 августа Владимир Путин объявил, что в России утверждена первая в мире вакцина против коронавируса. Ее якобы разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве - и уже опробовали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одна из его дочерей уже прошла прививку и чувствует себя хорошо.
ForUm

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