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В Украине в течение последнего месяца стремительно выросло количество госпитализированных с COVID-19. На данный момент загруженность коек составляет 24%. Об этом на брифинге в субботу, 15 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если брать все без исключения больницы, где готовы места для больных коронавирус, то загруженность у нас составляет 24%. Но это в целом по Украине. Если брать те регионы, где мы сейчас фиксируем больше всего случаев заболеваемости в течение длительного времени, то в городе Киев загруженность составляет 52%, Ивано-Франковская область - 48,8%, Львовская - 52,8% загруженности коек, Черновицкая - 52,4%», - сообщил Степанов.

Он отметил, что есть регионы, где ситуация намного лучше, например, Запорожская область, где загруженность составляет 3,6%.

«Я вам приведу цифры, 15 июля у нас в больницах с COVID-19 находились 3 935 человек, а на сегодняшний день 5 754 человека. За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, сейчас +1819», - сказал Степанов.

Такую статистику он охарактеризовал как "резкий рост".

Напомним, Украина третий день обновляет антирекорды по COVID-19. Сегодня сообщалось о 1847 новых инфицированных.
ForUm

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