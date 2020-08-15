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Проблемы, возникшие в Беларуси после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Важно, чтобы беларусы реализовали свои гражданские и политические права.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба организации.

«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», - говорится в сообщении.

Гутерриш также отметил важность сохранения за жителями Беларуси возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.

«Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», - заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе демонстраций.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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