Проблемы, возникшие в Беларуси после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Важно, чтобы беларусы реализовали свои гражданские и политические права.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба организации.
«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», - говорится в сообщении.
Гутерриш также отметил важность сохранения за жителями Беларуси возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.
«Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», - заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе демонстраций.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
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