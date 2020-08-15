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В Запорожье выявили вспышку коронавируса среди студентов иностранного факультета государственного медицинского университета. Всех заболевших госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского лабораторного центра.

Так, заболели 29 студентов, из которых 25 госпитализировали с легким течением заболевания. Остальные также попали в больницы, но со средней степенью тяжести болезни.

Первый случай обнаружили у одного из иностранных студентов, который обратился за помощью медиков, когда повысилась температура.

В течение следующих дней выявили другие случаи заражения COVID-19

В результате общежитие взяли под охрану, а контактных лиц ограничили в передвижении. Их изолировали на пятом этаже общежития.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19 - в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случая.
ForUm

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