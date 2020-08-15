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Министерство иностранных дел Украины возмущено словами президента Беларуси Александра Лукашенко «об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов».

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что нет никаких доказательств причастности украинцев к событиям в Беларуси.

«Тогда как есть доказательства причастности 28 наемников ППК Вагнера, задержанных в Беларуси, в участии в террористической деятельности на Донбассе», — подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что факты причастности «вагнеровцев» к террористической деятельности на Донбассе были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск, но их почему-то Беларусь отправила в РФ.

«Зато „вагнеровцы“, по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств», — добавили в ведомстве.

Ранее Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине.
ForUm

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