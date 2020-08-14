Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике» № 319/2020.
Документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту Бейрута.
Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.
Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.
Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.
В результате трагедии погибло около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения.
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