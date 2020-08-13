С начала суток 13 августа зафиксировано нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы – возле населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что с начала суток на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.