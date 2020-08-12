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В сети появился список сайтов, собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют официального отношения к Церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название Церкви.

Фото из открытых источников

Список опубликован на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

 «В последние годы в сети Интернет становится все больше и больше онлайн-сервисов, а также мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви. На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20% и более процентов от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу», - объяснили в Синодальном отделе.

Верующих предупредили, что до рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих ресурсов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими записки и пожертвования дойдут до храмов, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов. Кроме того, не удалось обнаружить никакой публичной финансовой отчетности данных организаций.

В Церкви призвали верующих людей, желающих подать записку о поминовении или сделать пожертвование, поддержав таким образом Церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей.

В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной.

 Большинство храмов с адресами сайтов занесены на официальную карту храмов map.patriarchia.ru.

Со списком ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Церкви, можно ознакомиться тут.

 
ForUm

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