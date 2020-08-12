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Кабинет министров не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА, потому что он является владельцем бизнеса.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.

«Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА. Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров», - написал он.

«Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса», - пояснил чиновник.

Напомним, 5 августа Кабинет Министров Украины утвердил агрария и предпринимателя Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации. 
ForUm

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